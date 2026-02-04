Chocan en Calzada La Huerta; mujer embarazada resultó herida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos automóviles participaron en un choque sobre la Calzada La Huerta, en la ciudad de Morelia, incidente en el que una mujer embarazada resultó lesionada, informaron fuentes allegadas al tema.
El percance ocurrió durante la mañana de este miércoles en el cruce con la avenida Francisco J. Múgica, a la altura del Panteón Municipal. Unas personas solicitaron una ambulancia al número de emergencias.
En el lugar se presentaron Paramédicos de Rescate, quienes atendieron a la mujer, quien afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad. Por último, oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
Asimismo, sobre el Libramiento Sur, a la altura de la colonia Las Américas, en la zona de bancos, dos automotores protagonizaron un choque leve que dejó mínimos daños materiales.
Recuerde manejar con cuidado, mantener distancias prudentes y no exceder la velocidad.
rmr