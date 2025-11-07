Chocan contra una vaca y se salen de carretera, en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes se registró un accidente sobre la autopista Siglo XXI, específicamente en el kilómetro 53+500, a escasa distancia de la salida hacia los municipios de Pátzcuaro y Tacámbaro.

De acuerdo a reportes preliminares, una camioneta de carga se vio involucrada en el percance tras impactar contra, al parecer, una vaca que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

Como resultado del choque, el animal fue proyectado hacia un costado de la carretera.