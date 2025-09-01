Chocan cerca de entrada a Ramal Camelinas, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un choque por alcance en el Ramal Camelinas, a la altura de la universidad UNID, lo que ha generado tráfico lento en la zona.

De acuerdo a reportes ciudadanos, el incidente ocurrió cuando dos vehículos se vieron involucrados en un percance menor.

Autoridades de tránsito recomendaron a los automovilistas manejar con precaución y tomar vías alternas para evitar retrasos.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.