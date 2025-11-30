Choca y huye en Morelia; el momento quedó grabado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de seguridad captó el momento en el que el conductor de una camioneta tipo Jeep, color rojo, impactó contra un auto estacionado y posteriormente huyó del lugar sin hacerse responsable del daño.
El hecho habría ocurrido este domingo al mediodía en la ciudad de Morelia.
En el video, difundido por la página “Revolución Social”, se observa cómo la camioneta maniobra en reversa, golpea a un auto rojo aparcado, y tras el incidente, el conductor se retira sin dejar rastro ni ofrecer apoyo.
La escena provocó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes solicitaron ayuda para identificar al presunto responsable y ejercer presión social para que se responsabilice del percance.
Hasta el momento no se ha confirmado la ubicación exacta del incidente ni si el propietario del vehículo afectado ya presentó una denuncia formal.
