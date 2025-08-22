Nota Roja

Choca otra vez un tráiler del Grupo Ortiz, ahora en libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al realizar una maniobra para incorporarse a carriles centrales del Libramiento Nororiente de Morelia, el chofer de un tráiler del Grupo Ortiz (GO) chocó contra un auto compacto, además obstruyó el paso de otros vehículos, informaron fuentes policiales.

El percance sucedió durante la mañana de este viernes en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca, cerca de la colonia Indeco Santiaguito y de la denominada "Curva de la Técnica 65".

El citado tractocamión, de los que transportan polipropileno, circulaba sobre la avenida Río Grande y al llegar a al referido anillo periférico impactó levemente un coche Chevrolet Aveo, color arena.

Afortunadamente el percance no dejó lesionados, sólo mínimas afectaciones materiales.

Unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar y retiraron las unidades involucradas para despejar el camino.

