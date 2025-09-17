Choca contra muro en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles un conductor chocó contra un muro de contención en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 85+000, en el tramo que conecta Pátzcuaro con Uruapan.

De acuerdo con el reporte del Centro SICT Michoacán, debido al percance la circulación quedó restringida a un solo carril —el de baja velocidad—, lo que ha generado afectaciones al flujo vehicular en la zona.

Hasta el momento se desconoce si el accidente dejó personas lesionadas, por lo que se recomienda extremar precauciones al transitar por el lugar.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal operativo en carretera.

rmr