Choca contra barrera en la Pátzcuaro–Uruapan; habilitan carril de baja

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 78+000, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan; se mantiene circulación por el carril de baja
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se registró un accidente vehicular sobre la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del kilómetro 78+000, informó el Centro SICT Michoacán.

De acuerdo con el reporte oficial, un vehículo impactó contra la barrera de contención, lo que provocó daños materiales y afectaciones a la circulación. Debido al percance, el tránsito vehicular se mantiene por el carril de baja velocidad.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal vial que labora en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas derivadas del incidente.

