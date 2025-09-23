Nota Roja

Choca camioneta de la FGE y taxi sobre la Morelia-Pátzcuaro; hay dos heridos

Los ocupantes de la unidad oficial resultaron levemente lastimados
Choca camioneta de la FGE y taxi sobre la Morelia-Pátzcuaro; hay dos heridos
FOTOGRAMA
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos poliministeriales resultaron levemente lastimados tras el choque entre una camioneta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y un taxi, percance que ocurrió sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, indicaron fuentes allegadas al tema.

El aparatoso accidente se registró la mañana de este martes en un retorno ubicado en el kilómetro 16, a la altura de la población La Nueva Florida, municipio de Morelia. La situación fue reportada al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, quienes atendieron a los lesionados.

Asimismo, unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

rmr

Accidente
FGE
Taxi

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com