Choca automovilista contra camellón en la Morelia–Mil Cumbres

El conductor no requirió traslado hospitalario; el hecho se registró frente al Club Futurama
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista chocó contra un camellón de la carretera Morelia–Mil Cumbres, en un percance que dejó únicamente daños materiales, según informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió durante la noche de este domingo, a la altura del Club Deportivo Futurama, frente al fraccionamiento Tres Marías Linda Vista.

La unidad siniestrada es un Dodge Neon de color gris, con placas PTY-279-A.

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio acudieron paramédicos, quienes valoraron al conductor; afortunadamente, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Finalmente, oficiales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo dañado.

