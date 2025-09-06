Chica muere atropellada en la avenida Madero Poniente de Morelia; no saben quién es

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven transeúnte perdió la vida la noche de este sábado tras ser atropellada en la avenida Madero Poniente de Morelia, a la altura de las colonias Irrigación y Vicente Guerrero, cerca de la colonia Adolfo López Mateos.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima —de entre 19 y 22 años— fue impactada por un automóvil Nissan Tsuru cuando intentaba cruzar la vialidad, en las inmediaciones de un puente peatonal.
El hecho fue reportado al número de emergencias y en el lugar se presentaron paramédicos de Ambumed y elementos de la Policía Morelia, quienes confirmaron el fallecimiento de la joven.
Minutos más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se espera lograr su identificación oficial.
Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima, mientras que el conductor del vehículo implicado quedó bajo resguardo policial para el deslinde de responsabilidades.
