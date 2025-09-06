Chica muere atropellada en la avenida Madero Poniente de Morelia; no saben quién es

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven transeúnte perdió la vida la noche de este sábado tras ser atropellada en la avenida Madero Poniente de Morelia, a la altura de las colonias Irrigación y Vicente Guerrero, cerca de la colonia Adolfo López Mateos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima —de entre 19 y 22 años— fue impactada por un automóvil Nissan Tsuru cuando intentaba cruzar la vialidad, en las inmediaciones de un puente peatonal.

El hecho fue reportado al número de emergencias y en el lugar se presentaron paramédicos de Ambumed y elementos de la Policía Morelia, quienes confirmaron el fallecimiento de la joven.