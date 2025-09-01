Chavo provoca accidente en centro de Morelia al hacer "caballitos"; huyó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado sábado se registró un accidente en la calle Vasco de Quiroga, en pleno Centro Histórico de Morelia, cuando un joven que conducía una motocicleta realizando “caballitos” perdió el control y provocó un percance.

De acuerdo a reportes ciudadanos difundidos a través de redes sociales, tras el impacto el motociclista se dio a la fuga, dejando daños materiales y afectaciones a terceros.

Los testigos señalan que el conductor no se detuvo para responder por lo ocurrido, lo que ha generado molestia e indignación entre los vecinos y automovilistas de la zona.

Los afectados pidieron apoyo de la ciudadanía para localizar al joven y que pueda hacerse responsable de los daños ocasionados.