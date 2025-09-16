Chavo manipula cartucho útil y sufre balazo en la cara, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adolescente quedó malherido al sufrir un impacto de proyectil de arma de fuego. Según fuentes allegadas al tema, el hecho ocurrió cuando el menor intentó incrustar un clavo en un cartucho útil golpeándolo con un martillo, proceso que había visto en un video de YouTube y trató de replicarlo.

De acuerdo con las autoridades policiales, lo anterior se registró durante la tarde de este martes en la calle Dalia, en las cercanías de los asentamientos Las Margaritas y Las Flores.

En el sitio se presentaron unos paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un hospital para su rápida atención médica, paciente identificado como Héctor, de 17 años de edad, a quien se le apreció una lesión de bala en el pómulo derecho.