Chava impacta su auto contra árbol esta mañana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vehicular ocurrió la mañana de este miércoles alrededor de las 07:10 horas en el Libramiento Norponiente, a la altura de la colonia Lago 1 y cerca de la Macroplaza Estadio.
Se trató de un auto Chevrolet Spark, color blanco, el cual salió intempestivamente de la carpeta asfáltica y se impactó contra un árbol ubicado en el camellón central.
La fémina que conducía el coche sufrió mínimas contusiones, ella responde al nombre de Dana, de 19 años de edad, quien fue atendida por paramédicos y no requirió traslado hospitalario.
Unos agentes de Tránsito se encargaron de las acciones respectivas.
