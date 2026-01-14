Carambola deja un civil muerto y nueve marinos heridos en la autopista de Occidente

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Una carambola vehicular registrada durante la mañana de este miércoles sobre la autopista de Occidente, dentro del municipio de Zinapécuaro, en la cual estuvieron involucradas dos unidades de la Secretaría de Marina (Semar) y varios tractocamiones, dejó un saldo preliminar de un muerto y nueve lesionados.
Fuentes allegadas al tema informaron que la persona fallecida era un civil. En cuanto a los heridos, se trata de elementos de la Marina, quienes fueron canalizados por rescatistas al Hospital General de Maravatío para su adecuada atención médica.
El lamentable percance ocurrió en las inmediaciones de la población de Ucareo y además obstaculizó la circulación otros carros en la zona.
Policías abanderaron el incidente y dieron aviso a la Fiscalía Regional, a efecto de que se emprendan las investigaciones correspondientes.
