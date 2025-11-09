Capturan a cinco presuntos delincuentes en Buenavista; entre ellos, dos menores de edad

Buenavista, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un operativo coordinado entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil en la región de Tierra Caliente, fueron detenidos cinco sujetos armados —entre ellos, dos menores de edad— presuntos integrantes de un grupo delictivo. A los sospechosos se les relaciona con actos de extorsión al sector limonero en la zona.

De acuerdo con fuerzas federales, lo anterior fue resultado de trabajos de inteligencia y labores operativas realizadas en el municipio de Buenavista Tomatlán, que permitieron ubicar y requerir a los cinco generadores de violencia.

Entre los detenidos están Juan N., alias "El Vaquero"; Manuel N., "El Bamban"; Guillermo N., "El Memo"; y dos adolescentes identificados como Eduardo N., alias "El Sana", y Cristian N., "El Güero".