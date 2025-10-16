¡Caos total! Carambola colapsa el libramiento de Morelia esta mañana

ACTUALIZACIÓN:
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se registró una carambola sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la Central de Autobuses de Morelia, en dirección al distribuidor vial de la salida a Salamanca.
A través de sus redes sociales, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Michoacán, informó que debido al incidente permanecen cerrados dos carriles del paso superior, lo que ha generado afectaciones al tránsito vehicular en la zona.
MIMORELIA.COM recomienda a los automovilistas extremar precauciones, tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales mientras se restablece el flujo normal de circulación.
Aquí unos videos del hecho:
RYE-