Campesino es asesinado y dejado en vivienda vacía

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Un trabajador del campo fue localizado sin vida dentro de una vivienda abandonada de la colonia Lázaro Cárdenas. A decir de las autoridades policíacas, la víctima presentaba huellas de violencia.

Respecto al hallazgo, se conoció que la tarde de este lunes, en el C5 Sitec se recibió un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona sin vida en el inmueble número 302, de la calle Lázaro Cárdenas.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al lugar, donde encontraron al hombre tirado y tapado con una cobija. Presentaba una lesión de bala en la cabeza, tenía las manos atadas con un lazo y el rostro cubierto con cinta amarilla.

Los uniformados solicitaron una ambulancia, por lo que llegaron paramédicos de Rescate, quienes confirmaron el deceso del masculino.

La zona fue delimitada, y enseguida llegaron peritos de la Fiscalía Regional de Justicia y el Ministerio Público para realizar las actuaciones correspondientes.

Al sitio llegaron familiares del ahora occiso, quienes lo identificaron con el nombre de David M., de 47 años de edad, quien al parecer tenía su domicilio en la colonia El Sacrificio.

Por último, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y posteriormente ser entregado a sus familiares. Del hecho se inició la carpeta de investigación correspondiente.

