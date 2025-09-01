Camioneta vuelca tras chocar contra poste en Libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un accidente vial en el Libramiento Poniente de Morelia, a la altura del Sector Independencia, en el sentido que va de la Fiscalía General del Estado hacia el distribuidor vial de salida a Quiroga.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta chocó contra la base de un poste y posteriormente se estampó contra otro ubicado en el camellón central, lo que provocó que el vehículo terminara volcado.