Camioneta vuelca sobre avenida Hidalgo en Morelia; no hubo lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se registró la volcadura de una camioneta sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles, al norte de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con información de RED 113, el accidente ocurrió a pocos metros de la intersección con la avenida Morelos Norte, en dirección a la salida a Salamanca. Se trata de una camioneta Nissan color blanca, cuyos ocupantes resultaron ilesos.

Testigos señalan que la unidad circulaba por la mencionada vialidad cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control, lo que provocó que el vehículo terminara volcado sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudió personal de una empresa de grúas, que realizó maniobras para retirar la unidad siniestrada y liberar el paso. El incidente provocó congestión vehicular en la zona, con una fila de autos de aproximadamente 100 metros.

rmr