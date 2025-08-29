Camioneta vuelca en la Pátzcuaro-Uruapan; se restringe circulación a un solo carril

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes se registró la volcadura de una camioneta sobre la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del kilómetro 80+000, informaron autoridades del Centro SICT Michoacán.

El accidente ocurrió en dirección a Uruapan y afectó temporalmente la circulación vehicular. Según el reporte, el tránsito quedó restringido a un solo carril (el de alta velocidad) mientras se realizaban maniobras para retirar la unidad y los escombros que transportaba, entre ellos materiales de construcción.

No se reportaron personas lesionadas, aunque se reiteró el llamado a manejar con precaución, especialmente ante el pavimento mojado por lluvias recientes. El incidente generó tráfico lento en la zona.