Camioneta se accidenta en el Ramal Camelinas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes, una camioneta se accidentó sobre el Ramal Camelinas, ubicado al sur de Morelia. El hecho dejó únicamente daños materiales, informaron fuentes cercanas al caso.

El percance fue reportado al número de emergencias por varios automovilistas, quienes además apoyaron a los ocupantes del vehículo siniestrado con labores de abanderamiento.

Se observó que la unidad presentó daños en la parte delantera izquierda. Minutos después, oficiales de Tránsito arribaron a la vialidad y se hicieron cargo del peritaje correspondiente.

SHA