Camioneta gasera vuelca cerca del Tec de Morelia; sin riesgo para la población

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión de gas sufrió un accidente sobre el Periférico Paseo de la República, en las inmediaciones de la colonia Alfonso García Robles, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia este miércoles.
De acuerdo con la Policía de Morelia, en la atención del incidente participaron elementos estatales y personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Morelia.
A través de sus canales oficiales, las autoridades confirmaron que el hecho no representa riesgo para la población, aunque sí se reporta una reducción de carriles en la zona, por lo que se pide a los conductores tomar precauciones y ceder el paso a las unidades de emergencia.
Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas ni fuga de combustible.
SHA