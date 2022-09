Camioneta embiste moto en la Ejidal Isaac Arriaga; mujer e hijo quedan heridos

El hecho fue reportado por unos ciudadanos al número de emergencias, entonces acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente.

En cuanto a los lesionados, un vehículo particular los trasladó a un hospital ante la no disponibilidad de ambulancias en la capital michoacana. La identidad de los pacientes no fue expuesta.

Asimismo, los uniformados aseguraron la camioneta involucrada en el hecho, la cual es una de redilas.

SHA