Camioneta del Ayuntamiento de Erongarícuaro choca en la Morelia-Quiroga

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes abanderaron el incidente, mientras que paramédicos brindaron atención a la mujer herida y la trasladaron al Hospital Victoria para su valoración médica. La identidad de la paciente no fue revelada.

Se indicó que una de las unidades involucradas es una Toyota Hilux blanca, con placa NF6311D, que era conducida por Elíseo G.; el otro vehículo siniestrado es un Chevrolet Onix, con matrícula PJA518B.

Los oficiales efectuaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron una grúa para retirar las unidades afectadas.

agm