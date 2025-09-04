Camioneta choca contra combi de la Ruta Roja en avenida Camelinas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se registró un accidente vial entre una camioneta particular y una combi de la Ruta Roja sobre la lateral de la avenida Camelinas, en dirección de Las Américas hacia La Paloma.

La información fue obtenida a través de reportes preliminares en el lugar de los hechos.