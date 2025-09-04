Nota Roja

Camioneta choca contra combi de la Ruta Roja en avenida Camelinas de Morelia

MIMORELIA.COM
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se registró un accidente vial entre una camioneta particular y una combi de la Ruta Roja sobre la lateral de la avenida Camelinas, en dirección de Las Américas hacia La Paloma.

La información fue obtenida a través de reportes preliminares en el lugar de los hechos.

De acuerdo con dichos reportes, la conductora de la camioneta negra intentó pasar a otro carril durante un cambio de semáforo. Al no lograr incorporarse a tiempo, intentó regresar a su carril original, pero fue impactada por la combi que circulaba detrás.

Ambos vehículos se detuvieron metros adelante para atender el percance sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

Morelia
Accidente
Choque
accidente Camelinas

