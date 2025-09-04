Camioneta choca contra combi de la Ruta Roja en avenida Camelinas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se registró un accidente vial entre una camioneta particular y una combi de la Ruta Roja sobre la lateral de la avenida Camelinas, en dirección de Las Américas hacia La Paloma.
La información fue obtenida a través de reportes preliminares en el lugar de los hechos.
De acuerdo con dichos reportes, la conductora de la camioneta negra intentó pasar a otro carril durante un cambio de semáforo. Al no lograr incorporarse a tiempo, intentó regresar a su carril original, pero fue impactada por la combi que circulaba detrás.
Ambos vehículos se detuvieron metros adelante para atender el percance sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.
