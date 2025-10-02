Nota Roja
Camioneta choca contra árbol y poste en la Madero Poniente de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta chocó contra un árbol y un poste metálico del alumbrado público ubicados en un camellón de la avenida Madero Poniente de Morelia, en la salida a Quiroga.
Autoridades policiales comentaron que el percance únicamente dejó daños materiales y ocurrió durante la mañana de este jueves a la altura de la colonia Sindurio, en el sentido de poniente a oriente.
Elementos de Seguridad Vial de la Guardia Civil atendieron la situación, realizaron labor de abanderamiento y el peritaje respectivo, además solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.
rmr