Camioneta choca contra árbol en Morelia; hay 3 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres ocupantes de una camioneta resultaron malheridos tras el choque de la citada unidad contra un árbol y un poste metálico ubicados en camellón central del Libramiento Norte de Morelia, informaron fuentes de rescate.

El accidente se registró durante los primeros minutos de este domingo a la altura de la colonia El Realito y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron los elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes otorgaron los primeros auxilios a los susodichos, uno de ellos había quedado atrapado entre el metal retorcido del vehículo, pero los vulcanos lo liberaron.