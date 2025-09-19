Camión de pasajeros se incendia en Zamora; hay dos versiones de cómo se originó

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes, un camión de pasajeros ardió en llamas en el Infonavit Arboledas Tercera Sección de la ciudad de Zamora. En el lugar de los hechos varias personas informaron que desconocidos en motocicleta provocaron el incendio, sin embargo, el departamento de comunicación social del ayuntamiento local refiere que se trató de un corto circuito.

Fue aproximadamente minutos antes de las 17:00 horas, cuando la unidad motriz se encontraba sobre la Avenida del Árbol, cerca de la Abarrotera del Duero, donde presuntamente unos tipos en moto bajaron a los ocupantes del camión, para enseguida prender fuego en la parte trasera del automotor, mientras que la otra versión señala que un corto en la zona del motor comenzó la quemazón, sin embargo, justo el frente la unidad fue el área que menos daños presentó.

El siniestro fue reportado al número de emergencias 911, por lo que minutos después llegó personal de Protección Civil y Bomberos Municipales, quienes trabajaron por varios minutos para eliminar las llamas que generaron considerables daños en el automotor, sin que se registraran personas heridas.

La unidad siniestrada corresponde a un camión Mercedes Benz de la Ruta Enlaces, con placas A-33136-A del Servicio Público. Un motopatrullero de Tránsito Municipal llegó al sitio y tomo conocimiento del hecho, informando que la unidad quedaría bajo resguardo de los propietarios.

Se espera las autoridades competentes realicen las investigaciones respectivas del caso, para esclarecer las causas de la quema, ya que en un primer momento el propio chofer narró a los vulcanos que se trató de un incendio provocado y posteriormente las autoridades municipales desmintieron su dicho, indicando que el origen sería un corto circuito.

SHA