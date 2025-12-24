Nota Roja

Camión de Coca-Cola se estrella en el libramiento de Morelia

Ocurrió a la altura de la colonia Lago Juno, en el libramiento norponiente
El camión circulaba rumbo al estadio Morelos
El camión circulaba rumbo al estadio MorelosCAPTURA DE VIDEO
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un camión de la empresa Coca-Cola chocó contra un poste metálico en el Periférico Paseo de la República, al norponiente de Morelia. Debido al impacto, parte de su cargamento se salió tras el movimiento brusco, cayó sobre una camioneta y, a su vez, la empujó contra otro vehículo que se encontraba estacionado a la orilla del camino, informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió sobre la lateral, en el sentido de la colonia El Realito hacia el Estadio Morelos, a la altura de la calle Balsa, en la colonia Lago I. Por fortuna, el hecho no dejó personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales.

De acuerdo con datos obtenidos durante la cobertura periodística, el camión refresquero circulaba con dirección a la Macroplaza Estadio cuando, en determinado momento, otro automotor se le atravesó. Ante esta situación, el chofer dio un volantazo para esquivarlo y terminó estrellándose contra el poste metálico, con los resultados ya descritos.

La unidad repartidora, de color rojo y con placa NF-21-96-A, quedó destrozada de la parte frontal, así como de sus cortinas metálicas laterales; además, su mercancía acabó regada sobre la carpeta asfáltica.

Los otros dos carros afectados de manera colateral son una pick up Chevrolet Tornado, color rojo, con matrícula NL-63-92-C, y una Toyota Avanza, color azul, con placas PKS-01-1E.

La emergencia fue atendida por agentes de Seguridad Vial de la Guardia Civil (GC), quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. En las labores de auxilio también participaron bomberos municipales y motopatrulleros de la GC.

