Camión de carga vuelca en la Morelia-Maravatío; hay un herido

Sucedió en el municipio de Zinapécuaro, a escasos metros del cruce San José-Huajúmbaro
RED113
Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado tras la volcadura de un camión tipo volteo, ocurrida en la carretera Morelia–Maravatío, a escasos metros del cruce con la carretera a San José–Huajúmbaro, dentro del municipio de Zinapécuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró este martes a la altura de la población de Santa Clara del Tule y fue reportado por automovilistas al número de emergencias. Al sitio acudieron patrulleros y bomberos locales, quienes auxiliaron al chofer.

Posteriormente, el paciente fue canalizado por paramédicos a un hospital para su adecuada valoración médica. Por último, agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el pesado vehículo de la escena.

