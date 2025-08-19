Camión choca contra tres autos en libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una carambola vehicular se registró la mañana de este martes sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia Lago 3, en el sentido que va del estadio Morelos hacia el distribuidor vial de salida a Salamanca, en la ciudad de Morelia.
De acuerdo con información de RED 113, en el percance estuvieron involucrados tres automóviles particulares y un camión tipo volteo. Afortunadamente, los ocupantes de los vehículos solo presentaron contusiones menores, sin reportarse heridos graves.
El accidente ocurrió cuando los automóviles circulaban a baja velocidad debido a otro percance previo, en el que dos tractocamiones del Grupo Ortiz se accidentaron en las inmediaciones de la colonia El Realito, generando congestión vehicular en la zona.
En ese contexto, el conductor del camión tipo volteo aparentemente no se percató de que los autos avanzaban lentamente y los embistió por alcance.
Elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. También acudieron paramédicos del CRUM para valorar a los tripulantes de los vehículos afectados.
Este accidente provocó afectaciones al tráfico vehicular en las cercanías de la Macroplaza Estadio durante varias horas.
