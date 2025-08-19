Camión choca contra tres autos en libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una carambola vehicular se registró la mañana de este martes sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia Lago 3, en el sentido que va del estadio Morelos hacia el distribuidor vial de salida a Salamanca, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con información de RED 113, en el percance estuvieron involucrados tres automóviles particulares y un camión tipo volteo. Afortunadamente, los ocupantes de los vehículos solo presentaron contusiones menores, sin reportarse heridos graves.

El accidente ocurrió cuando los automóviles circulaban a baja velocidad debido a otro percance previo, en el que dos tractocamiones del Grupo Ortiz se accidentaron en las inmediaciones de la colonia El Realito, generando congestión vehicular en la zona.