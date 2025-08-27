Cae en Morelia acusado de asesinato; pasó en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Guardia Civil y la Policía de Investigación, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Martín Ramiro “N”, presunto responsable del homicidio de un hombre y de causar lesiones calificadas a otro, hechos ocurridos el pasado 14 de agosto en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba que obran en la investigación, ese día, Cristóbal Antonio C. se encontraba en el exterior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en compañía de Jorge Jovani G.

En ese momento, arribaron dos hombres que amagaron con armas de fuego a las víctimas y las obligaron ingresar al inmueble y donde las hincaron. Ahí uno de los individuos golpeó a Cristóbal Antonio C. y le disparó ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte. De manera simultánea, su acompañante disparó contra Jorge Jovani G., provocándole heridas en la cabeza.