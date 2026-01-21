Nota Roja

Cae de estructura de 5 metros en Morelia; no saben quién es

Cae de estructura de 5 metros en Morelia; no saben quién es
FACEBOOK/Ambulancias AMBUMED
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue atendido de emergencia este día tras sufrir una caída desde un puente con una altura estimada cinco metros, lo que le provocó diversas lesiones que ameritaron su clasificación como código rojo.

El reporte fue canalizado a través del servicio prehospitalario de AMBUMED, cuya unidad ECO20 acudió al sitio, en La Huerta, Morelia, para brindar los primeros auxilios.

FACEBOOK/Ambulancias AMBUMED

Según el informe preliminar, el afectado presentó probables fracturas en una pierna y un brazo del lado derecho.

La víctima fue trasladada a un hospital de la capital michoacana para recibir atención médica.

RYE-

Morelia
Puente
cae hombre puente

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com