Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue atendido de emergencia este día tras sufrir una caída desde un puente con una altura estimada cinco metros, lo que le provocó diversas lesiones que ameritaron su clasificación como código rojo.

El reporte fue canalizado a través del servicio prehospitalario de AMBUMED, cuya unidad ECO20 acudió al sitio, en La Huerta, Morelia, para brindar los primeros auxilios.