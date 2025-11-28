Cae asaltante de OXXO´s en Morelia; robos alcanzaban los $200 mil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron en la ciudad de Morelia a un presunto asaltante de tiendas OXXO, como resultado de las acciones del Plan Paricutín.

Derivado de los patrullajes preventivos realizados en la colonia Lago II de esta capital del estado, los elementos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano aseguraron a la persona en mención, quien viajaba a bordo de una motocicleta marca Italika con reporte de robo.