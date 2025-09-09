Caída de rayo provoca incendio en instalaciones de la CFE en Maravatío

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- En la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Maravatío, se registró un incendio derivado de la caída de un rayo, hecho que dejó sin luz a gran parte del municipio, informaron fuentes allegadas al tema.
El incidente ocurrió la tarde de este martes y también afectó los servicios de telefonía e Internet. Vecinos de la zona detectaron una columna de humo negro que salía de las instalaciones y de inmediato alertaron a los cuerpos de emergencia.
Al sitio acudieron los bomberos locales, quienes combatieron el fuego hasta sofocarlo. Posteriormente, personal de la CFE realizó maniobras para restablecer el suministro eléctrico en el municipio.
SHA