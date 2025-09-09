Caída de rayo provoca incendio en instalaciones de la CFE en Maravatío

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- En la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Maravatío, se registró un incendio derivado de la caída de un rayo, hecho que dejó sin luz a gran parte del municipio, informaron fuentes allegadas al tema.

El incidente ocurrió la tarde de este martes y también afectó los servicios de telefonía e Internet. Vecinos de la zona detectaron una columna de humo negro que salía de las instalaciones y de inmediato alertaron a los cuerpos de emergencia.