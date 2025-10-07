Caída de rayo en palmera provoca incendio en vivienda de Morelia [VIDEOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes, un rayo impactó una palmera durante una tormenta eléctrica, provocando un incendio que terminó afectando una casa-habitación en la colonia Tres Puentes, al poniente de la capital michoacana.
De acuerdo con los primeros reportes, las ramas de la palmera incendiada se desprendieron tras el impacto y cayeron sobre una vivienda ubicada sobre la avenida Michoacán, generando un fuego de consideración que fue reportado por vecinos al número de emergencias.
Al lugar acudieron de inmediato elementos del Cuerpo de Bomberos Estatal, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Policía Morelia y paramédicos de AMBUMED, quienes se mantuvieron en la zona como medida preventiva. También asistieron inspectores de Protección Civil para evaluar los daños estructurales.
Para combatir las llamas, los bomberos solicitaron permiso a los propietarios de un taller automotriz cercano, utilizando ese acceso para ingresar con las mangueras y trabajar desde el patio posterior. El área fue acordonada por seguridad y el paso vehicular fue cerrado temporalmente.
Tras sofocar el fuego y eliminar la propagación, los vulcanos concluyeron su labor sin que se reportaran personas lesionadas. Solo se registraron daños materiales en el inmueble alcanzado por las llamas.
SHA