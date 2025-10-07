Caída de rayo en palmera provoca incendio en vivienda de Morelia [VIDEOS]

De acuerdo con los primeros reportes, las ramas de la palmera incendiada se desprendieron tras el impacto y cayeron sobre una vivienda ubicada sobre la avenida Michoacán, generando un fuego de consideración que fue reportado por vecinos al número de emergencias.

Al lugar acudieron de inmediato elementos del Cuerpo de Bomberos Estatal, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Policía Morelia y paramédicos de AMBUMED, quienes se mantuvieron en la zona como medida preventiva. También asistieron inspectores de Protección Civil para evaluar los daños estructurales.