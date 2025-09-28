Cártel quema vehículos y bloquea la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro

Erongarícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de un grupo criminal realizaron bloqueos y quemas de vehículos en diferentes puntos de la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro, hecho que perjudicó el libre tránsito y generó temor en los habitantes de la zona, informaron fuentes allegadas al tema.

Las acciones delincuenciales se registraron la mañana de este domingo a la altura de las poblaciones de Santa Ana Chapitiro, San Pedro Pareo, Nocutzepo.