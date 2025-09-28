Cártel quema vehículos y bloquea la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro

Erongarícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de un grupo criminal realizaron bloqueos y quemas de vehículos en diferentes puntos de la carretera Erongarícuaro-Pátzcuaro, hecho que perjudicó el libre tránsito y generó temor en los habitantes de la zona, informaron fuentes allegadas al tema.
Las acciones delincuenciales se registraron la mañana de este domingo a la altura de las poblaciones de Santa Ana Chapitiro, San Pedro Pareo, Nocutzepo.
Trascendió que al menos diez sujetos fuertemente armados, quienes usaban chalecos con siglas de un cártel, se desplazaban a bordo seis camionetas e incendiaron al menos tres automotores, entre ellos unidades del transporte público, de recolección de basura y de carga.
Lo anterior desató un operativo interinstitucional en la zona, a efecto de restablecer el orden, brindar seguridad a los habitantes y dar con el paradero de los responsables.
rmr