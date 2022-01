Buscan a familiares de mujer en Morelia; es agresiva y vecinos ya no saben qué hacer

Se trata de “una persona que esta mentalmente dañada, pero es agresiva con todos; a sus familiares no les importa, le apoyan y la policía ha ido varias veces; tiene demanda y aun así no le hacen nada; amenaza niños y adultos, avienta botellas de cristal y las autoridades no hacen caso”, se lee en la denuncia.

Asimismo, añade que la mujer vive con dos personas mayores “que se supone se hacen cargo de ella, pero no” es así.

“Ella de la nada empieza a beber alcohol y se pone agresiva sin ver ni quién es; simplemente empieza a aventar botellas de su casa al piso; tiene 2 personas que la cuidan según, pero la ignoran y dejan que dañe”, continua la persona que denuncia las agresiones.

Junto con lo que nos contó la persona añadió algunos videos en los que se aprecia la agresividad de la mujer; en uno de ellos se le ve con un cuchillo en mano y líquido en una cubeta que al perecer lanzaría a los vecinos.

La persona aseveró que la mujer tiene al menos dos “demandas”, pero las autoridades no hacen caso y temen por su integridad, por lo que pidieron a familiares que puedan hacerse cargo de ella que la atiendan cuanto antes.

VIDEOS: