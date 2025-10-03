Buscan a asaltantes en moto; robaron a trabajador de florería en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a un trabajador de una florería en la colonia Ventura Puente, en Morelia, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por la página Revolución Social, el incidente ocurrió cuando los individuos llegaron hasta el negocio.

Uno de ellos descendió de la moto para despojar de sus pertenencias a uno de los vendedores, mientras el segundo permaneció a la espera.

Los videos captados muestran el momento en que se desarrolla el robo, esa mañana de viernes, y se aprecia cómo los responsables huyen rápidamente a bordo de la motocicleta.

La denuncia de los hechos puede realizarse de manera anónima y confidencial a Revolución Social, recordaron los administradores de la página, quienes pidieron apoyo de la ciudadanía para dar con los presuntos responsables.