"Bondadosa" doña ofrece ayuda en bancos de Morelia y te roba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una "bondadosa" doña que resultó ser una ratera ofrece a ayuda en bancos de Morelia; al final de cuentas es una trampa.

Por medio de una denuncia ciudadana se dio a conocer el caso de una mujer que escribió a la página Revolución Social para compartir su experiencia, que acabó en el robo de dinero.

Según lo contado por texto, todo se dio en el banco Citibanamex que se ubica en Bucareli, donde una mujer usa mentiras y ofrece "ayuda" para quitarte la tarjeta.

La víctima detalló que la mujer cuenta a los que llegan que los cajeros no leen el chip de la tarjeta a menos que se limpie; es entonces cuando ella se ofrece a ayudar.

Mientras ella tiene consigo la tarjeta la cambia por otra y entrega a la víctima una parecida.

Por último la persona afectada dijo que tarde se dio cuenta de lo sucedido, ya que le llegó una notificación de retiro de dinero y es entonces que revisó la tarjeta y se percató que se la habían cambiado.

Lee la historia aquí:

"Quiero hacer un reporte para que tengan cuidado hace aproximadamente 1 hora pase al banco Citibanamex de Bucareli, adentro estaba una señora de cabello güero con cubrebocas y me comentó que los cajeros no agarraban que solamente uno que tenía que limpiar mi tarjeta la cual me quitó ella que para limpiarmela, sin darme cuenta me dió otra tarjeta (que no era mía) al momento de que yo digite mi Nip no lo agarraba y me cambié a otro (no agarraba porque no era mi tarjeta) sin darme cuenta me retire del establecimiento y cuando venía en camino me llegó un mensaje de la aplicación del retiro. Revisando la aplicación me habían sacado todo mi dinero dejándome sin nada al momento que llegó a mi casa me doy cuenta que esa no era mi tarjeta para que estén alertas y no caigan”, (sic).