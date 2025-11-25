Bomberos evitan incendio mayor en cervecería de Morelia; sólo se quemó un sillón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes, vecinos de la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Morelia, reportaron un incendio al interior de un negocio ubicado en la esquina de Río Amatlán con Ana María Gallaga.

De acuerdo con RED 113, el establecimiento afectado es “Tarrito Cervecería”, el cual se encontraba cerrado al momento del incidente. Elementos de Bomberos Municipales arribaron al lugar y realizaron una entrada forzada para atender la emergencia.

Al ingresar, localizaron un sillón envuelto en llamas y procedieron a sofocar el fuego, evitando así una posible tragedia mayor.