Balean a ocupantes de camioneta mueblera en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, sujetos armados persiguieron a los ocupantes de una camioneta mueblera y, al darles alcance, los acribillaron a tiros, con saldo de un hombre muerto y otro lesionado, en el fraccionamiento Infonavit Los Pochotes, en Apatzingán.

Minutos antes de las 09:00 horas, personal de la Policía Municipal recibió el reporte de una agresión armada sobre la calle Diez del citado asentamiento, por lo que al sitio se movilizaron patrulleros y paramédicos.

A su llegada, los uniformados hallaron una camioneta Nissan Frontier de color blanco con gris, con rótulos de la Mueblería La Gran Barata, y al aproximarse descubrieron muerto, con impactos de bala, al conductor, identificado como Cristóbal O., de 28 años de edad.

A consecuencia del atentado resultó lesionado Daniel M., de 37 años de edad, quien fue auxiliado por los socorristas y trasladado a un nosocomio local para su adecuada atención médica.

El área fue resguardada por policías y soldados para que los especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaran de realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, el móvil del crimen es desconocido.

RYE-