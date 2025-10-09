Balean a hombre en negocio de maquinitas en la colonia Ventura Puente; hay un detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se registró un atentado armado en un negocio de maquinitas tragamonedas, ubicado en la colonia Ventura Puente, en la calle García Obeso. El ataque dejó como saldo una persona herida y un detenido.

De acuerdo con información de RED113, fuentes policiales, los hechos ocurrieron al interior del establecimiento, donde un hombre de aproximadamente 42 años de edad, identificado como Francisco, fue atacado por sujetos armados que posteriormente escaparon de la escena.

La agresión fue reportada al número de emergencias 911, por lo que elementos de Policía Morelia y paramédicos acudieron rápidamente al sitio. El lesionado fue estabilizado y trasladado a un hospital para recibir atención médica.