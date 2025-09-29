Balean a hombre en la colonia Buenos Aires de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este lunes, un hombre de 55 años de edad, identificado como Ricardo, resultó herido tras recibir un impacto de bala en una pierna, cerca del glúteo, en la colonia Buenos Aires, al oriente de Morelia.

El ataque ocurrió sobre la calle Privada de Octavio Paz, aledaña a Lomas de La Aldea. De acuerdo con los primeros reportes, el ofendido fue auxiliado por elementos policiales y socorristas, quienes lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión; sin embargo, autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

SHA