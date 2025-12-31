Agresión a balazos moviliza a policías y paramédicos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles un hombre resultó lesionado tras ser agredido con un arma de fuego en calles de la colonia Wenceslao Victoria, en la ciudad de Morelia.

El ataque se registró sobre la avenida Manuel Fernando Soto, a la altura de la esquina con la calle Siempre Viva, en una zona cercana a las colonias Los Álamos y Eduardo Ruiz. De acuerdo con los reportes, el afectado habría recibido un disparo en el pie, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos.