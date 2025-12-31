Agresión a balazos moviliza a policías y paramédicos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles un hombre resultó lesionado tras ser agredido con un arma de fuego en calles de la colonia Wenceslao Victoria, en la ciudad de Morelia.
El ataque se registró sobre la avenida Manuel Fernando Soto, a la altura de la esquina con la calle Siempre Viva, en una zona cercana a las colonias Los Álamos y Eduardo Ruiz. De acuerdo con los reportes, el afectado habría recibido un disparo en el pie, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos.
Trascendió que el paciente responde al nombre de Pedro, de aproximadamente 28 años de edad.
Elementos de la Policía de Morelia respondieron rápidamente al llamado de emergencia, realizando el acordonamiento del área y brindando apoyo para las labores de auxilio. También se contó con la presencia de personal de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la seguridad perimetral.
El lesionado fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque y no se ha informado sobre personas detenidas.
SHA