Balean a dos hombres tras resistirse a asalto en Macro Plaza Estadio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025, dos hombres fueron baleados al resistirse a un asalto en el estacionamiento de Macro Plaza Estadio, ubicado en la zona norte de la ciudad de Morelia. Las autoridades ya investigan el caso.

Personal de un hospital particular reportó a la Fiscalía General del Estado el ingreso de Benjamín M. P., de 39 años, y Jorge Alberto F. R., de 38 años, ambos con lesiones causadas por impactos de arma de fuego.

Ante el reporte, elementos de la Policía de Investigación se trasladaron al hospital, donde fueron informados de que, presuntamente, la agresión ocurrió en el estacionamiento del complejo comercial ubicado sobre el Periférico Paseo de la República.

Según las primeras versiones, desconocidos intentaron despojar de sus pertenencias a las víctimas, quienes se resistieron, por lo que los delincuentes les dispararon antes de huir del lugar. Posteriormente, Benjamín y Jorge lograron trasladarse por sus propios medios al hospital para solicitar atención médica.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del violento ataque.

