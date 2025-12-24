Balean a cobrador durante intento de asalto en Las Torrecillas, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de oficio cobrador resultó herido de bala luego de que un delincuente intentara asaltarlo en la colonia Las Torrecillas, ubicada en la zona sur de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles sobre la calle Alfonso Reyes y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y lo trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Trascendió que el lesionado responde al nombre de Gerardo, de 35 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil en la rodilla izquierda. Afortunadamente, la lesión no pone en riesgo su vida. En cuanto al agresor, este escapó tras realizar el disparo y hasta el momento se desconoce su paradero.

Los patrulleros efectuaron un operativo en la zona en busca del responsable, sin resultados positivos. El caso fue notificado a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se emprendan las investigaciones correspondientes.

mrh