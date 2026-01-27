Balean a automovilista en la avenida Madero Poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista resultó lesionado tras ser agredido a balazos cuando circulaba sobre la avenida Madero Poniente de Morelia, a la altura del relicario, en el sentido de Villas del Pedregal hacia el Centro Histórico.
De acuerdo con los primeros reportes, tras el ataque el hombre avanzó varios metros y logró llegar hasta las inmediaciones de la avenida Cointzio, casi frente al hotel Hacienda Montesinos, donde pidió auxilio.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron apoyo inicial y solicitaron el arribo de una ambulancia. Paramédicos le otorgaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica.
El lesionado presentó heridas de bala en un brazo y, al parecer, también en el pecho. Hasta el momento se desconoce su identidad. Viajaba a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta.
El área fue acordonada por los oficiales, quienes además solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine el móvil de la agresión.
Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas detenidas por estos hechos.
mrh