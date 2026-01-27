Balean a automovilista en la avenida Madero Poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista resultó lesionado tras ser agredido a balazos cuando circulaba sobre la avenida Madero Poniente de Morelia, a la altura del relicario, en el sentido de Villas del Pedregal hacia el Centro Histórico.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el ataque el hombre avanzó varios metros y logró llegar hasta las inmediaciones de la avenida Cointzio, casi frente al hotel Hacienda Montesinos, donde pidió auxilio.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron apoyo inicial y solicitaron el arribo de una ambulancia. Paramédicos le otorgaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica.