Balean a 2 masculinos dentro de domicilio en Morelia; mueren en hospitales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre y un adolescente fallecieron en diferentes hospitales debido a las graves heridas que sufrieron tras ser atacados a balazos al interior de un domicilio ubicado en las cercanías del fraccionamiento moreliano La Nueva Aldea II, indicaron autoridades policiales.

El doble atentado se registró durante la madrugada de este domingo y fue reportado al número de emergencias 911. Después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios a los afectados y los canalizaron a distintos nosocomios, donde posteriormente perecieron.

Los citados pacientes respondían a los nombres de Jorge, de aproximadamente 45 años de edad, a quien se le apreció un impacto de bala en la cabeza; y Alonso Alberto, de 17 años de edad, él padeció un impacto de proyectil en el abdomen y otro en el muslo derecho.

La situación fue alertada a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

BCT