Balazos en calzada La Huerta de Morelia provocan persecución y volcadura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró una persecución con detonaciones de arma de fuego sobre calzada La Huerta, en inmediaciones de la colonia Nueva Valladolid, al sur de Morelia.

De acuerdo con información recabada en el lugar por la agencia de noticias RED113, un sujeto armado que circulaba en motocicleta habría mostrado un arma a elementos de la Guardia Civil que patrullaban la zona. Al recibir la indicación de detenerse, abandonó la unidad frente a un negocio identificado como Maderería La Huerta y emprendió la huida a pie.

Durante la fuga, el individuo disparó contra los oficiales, sin lograr herir a ninguno. Sin embargo, algunas balas impactaron un vehículo particular marca Nissan Sentra que se encontraba estacionado. En la zona quedaron esparcidos varios casquillos percutidos.

Posteriormente, el hombre ingresó a una gasolinera cercana y abordó un automóvil Nissan March color gris, con el que escapó rumbo a la salida a Pátzcuaro. La persecución culminó cuando el vehículo se volcó a la altura de la tenencia de Tiripetío. Los ocupantes abandonaron el automóvil y continuaron la fuga a pie.

Las autoridades mantienen operativos en la zona para dar con los responsables. No se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales.